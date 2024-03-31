Зеленский обещает продолжить «перезагрузку» во власти

Зеленский пообещал новые перестановки в органах власти после увольнения Шефира Перестановки в органах власти призваны сделать Офис президента «более функциональным», сообщил Владимир Зеленский и поблагодарил уволенных сотрудников за работуВладимир Зеленский (Фото: Chris McGrath / Getty Images) На Украине продолжатся перестановки в органах власти, сообщил президент Владимир Зеленский в ежевечернем обращении в телеграм-канале.