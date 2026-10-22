Московская область под массированной атакой БПЛА. За последние 2 часа в регионе уже сбито около 90 дронов.
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