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Добрый Мир

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За отказ от русского флага – пять миллионов? Как русские пытаются предать русских на Олимпиаде

За отказ от русского флага – пять миллионов? Как русские пытаются предать русских на Олимпиаде

Фото: Julien Mattia/globallookpress Участие российских спортсменов в Олимпийских Играх в Париже под нейтральным флагом – это позор и катастрофа для всей России.

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