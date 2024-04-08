Пожар в жилом доме произошел ночью в Петрозаводске

Жильцы дома на улице Бесовецкой перепугались из-за запаха дыма Сегодня ночью в 1 час 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Бесовецкой.
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