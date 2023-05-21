Владимир Зеленский заявил о дальнейшем сотрудничестве Украины, Южной Кореи и Японии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах своей поездки на саммит стран G7. С 19 по 21 время в Японии проходил саммит G7, где ключевой темой стал конфликт России и Украины.
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