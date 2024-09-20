Глава Гагаузии прервала визит в РФ из-за нового заседания по ее делу в Кишиневе

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которая накануне находилась на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге и должна была выступить там с речью от автономии, срочно прервала свой визит в Россию из-за очередного судебного заседания по ее делу в Кишиневе.
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