В Атырау загорелся один из крупнейших НПЗ Казахстана. Пожар произошёл на территории предприятия. Официальной информации о причинах возгорания, его масштабе и пострадавших пока нет Донецкая группа новостей.
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В Атырау загорелся один из крупнейших НПЗ Казахстана. Пожар произошёл на территории предприятия. Официальной информации о причинах возгорания, его масштабе и пострадавших пока нет Донецкая группа новостей.
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