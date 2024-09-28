Любопытная американская оценка производства российских версий дронов "Shahed-131/136" в ОЭЗ "Алабуга" опубликована американским Institute for Science and International Security.
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Любопытная американская оценка производства российских версий дронов "Shahed-131/136" в ОЭЗ "Алабуга" опубликована американским Institute for Science and International Security.
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