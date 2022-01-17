Использование пропускной способности в схеме выдачи мощности Ново-Кемеровской ТЭЦ увеличено на 45 МВт

Филиал Системного оператора – Кемеровское РДУ приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении «Выдача Ново-Кемеровской ТЭЦ».
Филиал Системного оператора – Кемеровское РДУ приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении «Выдача Ново-Кемеровской ТЭЦ».
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