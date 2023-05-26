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Маттеус о «Баварии»: «При Нагельсманне держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»

Маттеус о «Баварии»: «При Нагельсманне держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»

«Конечно, много ошибок было допущено еще до смены тренера, что и привело к отставке. Но при Нагельсманне команда держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже», – сказал экс-игрок «Баварии».

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