В администрации президента России началась тихая революция. Согласно данным телеграм-канала INSIDER-T, ближайшее окружение Владимира Путина готовит масштабную перезагрузку…Сообщение Кремль пересобирает власть: Кириенко получит роль «стратега цивилизации» появились сначала на Ежедневные новости.
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