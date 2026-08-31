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Царьград

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Каршеринг штрафует за курение и ошибки геопозиции в центре города

Каршеринг штрафует за курение и ошибки геопозиции в центре города

Каршеринговые компании штрафуют клиентов за курение в автомобиле, фиксируемое датчиками. Ошибки геолокации в городах, вызванные системами РЭБ, приводят к штрафам за неправильную парковку.

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