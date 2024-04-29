Что можно и чего нельзя делать в Страстную неделю

Что можно и чего нельзя делать в Страстную неделюУ православных верующих началась Страстная неделя. Все дни этой недели называются Великими, чтобы подчеркнуть важность последних событий земной жизни Христа.
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