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Как человечество выбирало форму робота

Как человечество выбирало форму робота

Древние греки не только придумали первых автономных исполнителей, подобрали для них несколько форм-факторов и задумались об их регулировании, но и задали вопрос, который спустя 3000 лет снова становится актуальным: должна ли машина создаваться по образу и подобию человека? В историю вопроса погружался Александр Томас.

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