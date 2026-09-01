Как человечество выбирало форму робота

Древние греки не только придумали первых автономных исполнителей, подобрали для них несколько форм-факторов и задумались об их регулировании, но и задали вопрос, который спустя 3000 лет снова становится актуальным: должна ли машина создаваться по образу и подобию человека? В историю вопроса погружался Александр Томас.