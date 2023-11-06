Теряли земли без войны: кто те люди, которые «распродают» нашу Родину

Абсурд происходящего нынче «в чиновничьих верхах» не просто зашкаливает, а зашкаливает запредельно. К примеру, госпожа Нарусова - сенатор Совета Федерации от республики Тыва, выступая на заседании верхней палаты парламента, заявила относительно артистов и прочих, в том смысле, что к тем, кто «поливает» Россию и русских, относятся несправедливо. «Только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право». Эх, не в то время родилась госпожа Нарусова. Ей бы попробовать высказать всё это товарищу Сталину, в году этак 1942-м.

вп

валентина пожиленко

Так кто же те люди, которые «распродают» нашу Родину? Обращает на себя внимание то, что все эти люди так или иначе относятся к российской власти. Кроме власть имущих, есть еще много бизнесменов, и просто граждан, с мыслями на Западе! Что же с ними делать? Как им вменить ответственность перед страной и народом? Прежде всего, государственная система должна быть «дуракоустойчивой» в смысле выдерживать проверку такими вот людьми, чтобы у них не возникало желания уезжать, выводить капиталы, а вкладывать в улучшение жизни народа. И если Россия выстоит, то США, точнее глобалисты не смогут сохранить своё доминирование. «Администрация США рассчитывает на то, что конфликт на Украине завершится стратегическим поражением России, поскольку это, по мнению Вашингтона, позволит сохранить выгодный для американской стороны мировой порядок». (Виктория Нуланд).