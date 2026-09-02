Народный депутат Украины Георгий Мазурашу заявил, что Украина выглядит как "нация насильников" из-за действий сотрудников территориальных центров комплектования, которые похищают военнообязанных и принуждают их служить в Вооружённых силах вопреки их воле.
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