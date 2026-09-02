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Депутат Рады: из-за действий военкоматов Украина выглядит как "нация насильников"

Депутат Рады: из-за действий военкоматов Украина выглядит как "нация насильников"

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу заявил, что Украина выглядит как "нация насильников" из-за действий сотрудников территориальных центров комплектования, которые похищают военнообязанных и принуждают их служить в Вооружённых силах вопреки их воле.

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