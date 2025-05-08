В Харькове взорвали известного украинского конструктора дронов

В Харькове подорвали автомобиль главного конструктора дронов Андрея Гуменного В Харькове подорвали автомобиль главного конструктора дронов авиационного научно-технического общества «КНК» Андрея Гуменного.
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