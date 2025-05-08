В Харькове взорвали известного украинского конструктора дронов

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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В С
Говённому - земля с гвоздями.
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2 час.
Н
НС
Зелю нельзя - его под суд для начала, а потом на осину. Он должен ответить за содеянное.
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1 час.
Юрий Золотарев
Петров и Баширов &quot;спешат на помосч&quot;!
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23 мин.
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