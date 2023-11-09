Вступление в силу новых правил уплаты утильсбора нужно отложить - депутат

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросил Кабмин дать возможность гражданам, которые купили и ввезли в страну автомобиль для личного пользования до 29 октября, оплатить утилизационный сбор по старым правилам и тарифам.