Вступление в силу новых правил уплаты утильсбора нужно отложить - депутат

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросил Кабмин дать возможность гражданам, которые купили и ввезли в страну автомобиль для личного пользования до 29 октября, оплатить утилизационный сбор по старым правилам и тарифам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии