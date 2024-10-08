Виновные наказаны, но не найдены

Меня обидели или я обиделась. Еще одно раздражающее меня знамя, которое несут поп-психологи. Кто виноват? Тот кто обижается? Или тот, кто делает больно, причиняет вред и не видит границ? Обида возникает тогда, когда мы считаем, что с нами поступили несправедливо.
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