Виновные наказаны, но не найдены

Меня обидели или я обиделась. Еще одно раздражающее меня знамя, которое несут поп-психологи. Кто виноват? Тот кто обижается? Или тот, кто делает больно, причиняет вред и не видит границ? Обида возникает тогда, когда мы считаем, что с нами поступили несправедливо.