Дочь Любови Успенской с женихом раскрыли подробности предстоящей свадьбы

На днях стало известно, что дочь Любови Успенской выходит замуж за искусствоведа Артема Москвина. Влюбленные раскрыли некоторые подробности помолвки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК «Рядом летела скл...
- ВЮ Стала известна пр...
- ВЮ Стала известна пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым