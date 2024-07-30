«ВС РФ неизбежно дойдут до Киева»: депутат Госдумы

Если ВС РФ будут продвигаться сегодняшними темпами, то они доберутся до Киева только через 2 года. Такие рассуждения доказывают, что на Западе прекрасно понимают, что армия России обязательно дойдет до Киева.
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