Орловской полиции необходимо решение суда для увольнения распоясавшегося коллеги

В орловской полиции ждут решения суда, чтобы принять меры к распоясавшемуся коллеге. В УМВД России по Орловской области прокомментировали сообщения о передаче уголовного дела в отношении полицейского Романа Филюшкина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
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