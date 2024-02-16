20 веселых фотографий, которые доказывают, что мужчины — это взрослые дети

Говорят, что первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины… И глядя на фотографии героев нашего обзора, с этим можно согласиться! Только посмотрите, как трудно этим «огромным дядькам» прятать в себе внутренних детей! Но они стараются! .
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