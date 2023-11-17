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Нарвское сражение 1700 года

Нарвское сражение 1700 года

«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть». Л. Н. Толстой Данная статья посвящена двум эпизодам Северной войны или, как её ещё называют, Двадцатилетней войны, а у шведов – Великой Северной войны.

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