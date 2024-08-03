Латвия: партия тик-токеров обрастает опытными политиками

На политической поляне Латвии произошло событие, которое многими явно недооценено. А именно, к партии «Стабильность» присоединились два ветерана латвийской политики – ныне депутат Рижской Думы Яков Плинер и журналист Николай Кабанов.
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