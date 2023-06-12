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Папа Римский Франциск написал сочувственное письмо Зеленскому

Папа Римский Франциск написал сочувственное письмо Зеленскому

Папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что папа Римский Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил сочувствие жителям государства из-за конфликта с Россией.

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