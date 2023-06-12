Папа Римский Франциск написал сочувственное письмо Зеленскому

Папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что папа Римский Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил сочувствие жителям государства из-за конфликта с Россией.
Папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что папа Римский Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил сочувствие жителям государства из-за конфликта с Россией.
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