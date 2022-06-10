Полиция предупредила о фальшивках: "рисуют" пятитысячные

Полиция предупредила о фальшивках: "рисуют" пятитысячные

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю обращается к приморцам с просьбой бдительно относиться к поступающим к ним денежным средствам.

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