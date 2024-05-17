Состоялось расширенное заседание Общественного и Экспертного Советов при Уполномоченном в Орловской области

15 мая на площадке Торгово-промышленной палаты Орловской области состоялось совместное расширенное заседание Общественного и Экспертного Советов при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области.
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