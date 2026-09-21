Российскую туристку депортировали из Вьетнама за опасные трюки на мотоцикле

35-летняя россиянка Юлия Н. была депортирована из Вьетнама после серии нарушений правил дорожного движения и создания опасных ситуаций на дорогах.
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