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Регионы России

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Российскую туристку депортировали из Вьетнама за опасные трюки на мотоцикле

Российскую туристку депортировали из Вьетнама за опасные трюки на мотоцикле

35-летняя россиянка Юлия Н. была депортирована из Вьетнама после серии нарушений правил дорожного движения и создания опасных ситуаций на дорогах.

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