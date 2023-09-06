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«Россия права, господа»: турки сразу поддержали РФ после предложения ООН по зерновой сделке

«Россия права, господа»: турки сразу поддержали РФ после предложения ООН по зерновой сделке

Пустые обещания генсека ООН Антониу Гутерриша насчет выполнения поставленных Москвой условий в рамках зерновой сделки надоели уже даже в Турции.

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