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ЭХО РАЙОНА

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Эксперт Эдуард Шонов: Москва формирует устойчивый кадровый резерв среди молодежи для высокотехнологичного сектора экономики

Столичные предприятия благодаря мерам городской поддержки формируют кадровый резерв и наращивают выпуск инновационной продукции, закрепляя за Москвой статус одного из ключевых промышленных центров страны.

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