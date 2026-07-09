Эксперт Эдуард Шонов: Москва формирует устойчивый кадровый резерв среди молодежи для высокотехнологичного сектора экономики

Столичные предприятия благодаря мерам городской поддержки формируют кадровый резерв и наращивают выпуск инновационной продукции, закрепляя за Москвой статус одного из ключевых промышленных центров страны.
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