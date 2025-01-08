Украинский политолог ожидает от Трампа официальный документ о запрете членства Украины в НАТО

Украинский политолог, эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина» Петр Олещук заявил о благодарности избранному президенту США Дональду Трампу за «правду» в отношении украинского членства в НАТО.
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