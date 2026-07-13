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Царьград

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Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге в Нальчике

Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге в Нальчике

Сотрудники Росгвардии в Нальчике задержали мужчину, подозреваемого в поджоге букмекерской компании. Подозреваемый был выявлен благодаря показаниям администратора заведения и оперативно передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

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