Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге в Нальчике

Сотрудники Росгвардии в Нальчике задержали мужчину, подозреваемого в поджоге букмекерской компании. Подозреваемый был выявлен благодаря показаниям администратора заведения и оперативно передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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