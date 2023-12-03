ХАМАС призвал Илона Маска посетить сектор Газа, но миллиардер отказался Ирэн ОрлонскаяРуководство палестинского движения ХАМАС официально пригласило американского предпринимателя Илона Маска в сектор Газа, как сообщил член руководства Усама Хамдан.
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