Звезда «Очень странных дел» пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей

Британская актриса Милли Бобби Браун пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей. 20-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала перед камерами в платье-свитшоте и черных кожаных сапогах.
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