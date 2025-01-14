Спецпрокурор Вайс раскритиковал Байдена за слова о расследовании против его сына

Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный Министерством юстиции США для расследования обвинений в адрес Хантера Байдена, выразил недовольство относительно комментариев американского президента Джо Байдена.
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