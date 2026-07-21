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ФИФА удалила из протокола красную Паредесу за поведение после финала ЧМ. Хавбек Аргентины схватил Гарсию за горло во время потасовки

ФИФА удалила из протокола красную карточку полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за поведение после финала ЧМ-2026 .

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