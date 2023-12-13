Женщины в России превзошли мужчин по количеству путешествий

В России женщины превзошли мужчин по количеству путешествий в год — 65 процентов против 35. Уточняется, что россиянки предпочитают передвигаться на поезде (94 процента) и часто берут в поездку возлюбленных и детей.
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