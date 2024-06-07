Сотрудников KTC обвиняют в гибели пассажира из-за неисправности трамваев

Сотрудникам Кемеровской электротранспортной компании предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что привело к гибели человека и травмированию более ста других людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии