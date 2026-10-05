«СтарХит» узнал приятную новость — Надежда Михалкова вышла замуж и вновь стала мамой. Избранником актрисы стал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
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