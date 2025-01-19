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Тина Канделаки обвинила в лицемерии Константина Малофеева, который сыграл роскошную свадьбу дочери

Тина Канделаки обвинила в лицемерии Константина Малофеева, который сыграл роскошную свадьбу дочери

Телеведущая Тина Канделаки не сдержала эмоций и выступила с критикой в адрес известного православного олигарха Константина Малофеева, решившего устроить свадебное торжество для старшей дочери в роскошной обстановке.

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