Тина Канделаки обвинила в лицемерии Константина Малофеева, который сыграл роскошную свадьбу дочери

Телеведущая Тина Канделаки не сдержала эмоций и выступила с критикой в адрес известного православного олигарха Константина Малофеева, решившего устроить свадебное торжество для старшей дочери в роскошной обстановке.
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