Признаки которые подтверждают, что у вас в квартире существует домовой.

Существуют признаки, по которым можно понять, что в квартире или доме, присутствует домовой. Стоит обратить внимание на некоторые, казалось бы, обычные вещи, происходящие в вашем доме — все они указывают на существование домового.
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