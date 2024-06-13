Взяли один лаваш и за 10 минут накрыли на всех. Гениальный ленивый рецепт

Приготовим простые, но удивительно вкусное блюдо из обычного тонкого лаваша. Вам понадобятся всего несколько ингредиентов и немного времени, чтобы создать аппетитные рулетики с нежной начинкой из вареных яиц, сыра, сметаны и сосиски, завернутые в тонкий лаваш и обжаренные до золотистой корочки.