Steak Lovers
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Steak Lovers

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Взяли один лаваш и за 10 минут накрыли на всех. Гениальный ленивый рецепт

Взяли один лаваш и за 10 минут накрыли на всех. Гениальный ленивый рецепт

Приготовим простые, но удивительно вкусное блюдо из обычного тонкого лаваша. Вам понадобятся всего несколько ингредиентов и немного времени, чтобы создать аппетитные рулетики с нежной начинкой из вареных яиц, сыра, сметаны и сосиски, завернутые в тонкий лаваш и обжаренные до золотистой корочки.

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Комментарии
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А
Алексей
Але!В заголовке взяли один лаваш!!!Откуда сосиськи и остальные инградиенты взялись?Автора забанить за вранье!!!
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10 час.

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