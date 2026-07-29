Отменена угроза атаки БПЛА на 5 городов Татарстана

Угроза атаки БПЛА на пять городов Татарстана отменена. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск ОТМЕНЕНА», – говорится в сообщении.
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