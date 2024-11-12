Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

Депутат Горелкин: в России могут запретить игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Депутат Горелкин: в России могут запретить игру S.T.A.L.K.E.R. 2

За скачивание и распространение игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может наступить уголовная ответственность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Да кто же игру запретит? Сами хакеры пираты?)) Так это большие деньги, а деньги любят все!)
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх