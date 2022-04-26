Константин Лепёхин: Сегодня «Зенит» - это «Спартак» в девяностые

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью поделился ожиданиями от чемпионской гонке в РПЛ за четыре тура до конца чемпионата.
Популярные статьи
- Андрей Чесноков: «Англия порождает ненависть». В теннисном мире ширится волна в поддержку наших спортсменов. Зато неблагодарный премьер Италии хочет закрыть для россиян Рим
- «Зенит» может оформить чемпионство через 5 дней – если «Динамо» проиграет свой матч 27-го тура. Жаль, что матч со «Спартаком» потеряет в принципиальности
- Настоящий полковник! Президент ФХР Владислав Третьяк вчера отметил 70-летие
Свежие комментарии