В Свердловской области женщина поверила "сотруднику МВД"и потеряла 2 миллиона рублей

Жительница Алапаевска отправила неизвестным все свои сбережения, сбережения мужа, кредитные деньги и деньги, взятые в долг у родных и друзейБез сбережений и с огромными долгами осталась после звонка телефонных мошенников жительница Алапаевска Свердловской области.