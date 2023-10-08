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Царьград

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В Свердловской области женщина поверила "сотруднику МВД"и потеряла 2 миллиона рублей

В Свердловской области женщина поверила "сотруднику МВД"и потеряла 2 миллиона рублей

Жительница Алапаевска отправила неизвестным все свои сбережения, сбережения мужа, кредитные деньги и деньги, взятые в долг у родных и друзейБез сбережений и с огромными долгами осталась после звонка телефонных мошенников жительница Алапаевска Свердловской области.

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