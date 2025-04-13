Идём до Чернигова. И дальше. Никакого перемирия после Курска быть не может

В последнее время наблюдаются значительные изменения на линии фронта. Российские войска, ранее вошедшие в Сумскую область для ликвидации вражеской группировки на Курском направлении, теперь нанесли удар по Черниговской области.
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