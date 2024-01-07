Ларионов об Атанасове: «Ожидаемое возвращение на лед – 4-6 недель»

Об этом сообщил главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов. Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Факел» выразил поддержку Белгороду: «Пострадали невинные люди, в том числе дети. Держитесь! Пока едины – мы непобедимы!»
- Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ
- Защитник «Ахмата» Челикович о России и Грозном: «Чувствую себя в полной безопасности. Невероятный город, прекрасные люди»
Свежие комментарии