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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов об Атанасове: «Ожидаемое возвращение на лед – 4-6 недель»

Об этом сообщил главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов. Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

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