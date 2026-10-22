Trump asked Musk to restore Starlink to Ukraine. It is reported by The Wall Street Journal. It is noted that US President Donald Trump called Elon Musk and asked him to lift the speed limits of Starlink on Ukraine, expressing dissatisfaction with their introduction.
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